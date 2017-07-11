ООО "АЛЮБАЗА" Производство и монтаж конструкций из алюминиевого профиля

Алюминиевые конструкции любой сложности
Продукция
Как мы работаем
Заказывая алюминиевые конструкции в компании Алюбаза, вы получаете полный спектор услуг по изготовлению, монтажу и постгарантийному обслуживанию изделий, соответствующих всем нормативным требованиям законодательства РФ.
2. Выезд Замерщика
Мы бесплатно замеряем и согласовываем с вами светопрозрачные конструкции.
3. Договор
Рассчитываем цену, проектируем, оговариваем сроки и подписываем договор.
4. Изготовление
Изготавливаем конструкции согласно подписанному проекту.
5. Доставка и монтаж
Доставляем готовые конструкции и монтируем их в установленные сроки.
6. Акт Выполненных работ
Подписываем акт выполненных работ.
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Галерея наших работ
Вы можете ознакомиться с некоторыми готовыми проектами компании ООО “АЛЮБАЗА”. Работая с нами Вы получаете: индивидуальный подход, быстрое и качественное выполнение желаемых конструкций.
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Партнеры
ALUTECH-GROUP
Поставщик профиля
Группа компаний «АЛЮТЕХ» – лидер рынка роллетных систем, ведущий производитель алюминиевых профильных систем и секционных ворот в Восточной Европе.
Gretsch-Unitas
Поставщик фурнитуры
Группа предприятий Gretsch-Unitas GmbH – один из крупнейших в мире производителей фурнитуры.
Dorma
Поставщик фурнитуры
Занимает первое место среди стран Европы по производству дверной техники вообще и фурнитуры для различных цельностеклянных конструкций в частности.
Schuco
Поставщик профиля
Является ведущим поставщиком высококачественных оконных, дверных и фасадных систем из алюминия, ПВХ и стали.