ООО "АЛЮБАЗА" Производство и монтаж конструкций из алюминиевого профиля
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Алюминиевые конструкции любой сложности

Наша цель тогда и сейчас-обеспечить качественные проекты в срок
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Продукция

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Алюминиевые фасады
Алюминиевые окна
Алюминиевые окна
Алюминиевая дверь
Алюминиевые двери
Вентилируемый фасад
Вентилируемые фасады
остекление беседки
Остекление веранд, беседок
Зимний сад
Зимние сады
офисные перегородки
Офисные перегородки
остекление балкона алюминий
Остекление балконов

Как мы работаем

Заказывая алюминиевые конструкции в компании Алюбаза, вы получаете полный спектор услуг по изготовлению, монтажу и постгарантийному обслуживанию изделий,  соответствующих всем нормативным требованиям законодательства РФ.

Телефон 89885556323

1. Звоните нам

Бесплатная консультация и предварительный расчет по вашим размерам.

иконка телефон

2. Выезд Замерщика

Мы бесплатно замеряем и согласовываем с вами светопрозрачные конструкции.

Договор

3. Договор

Рассчитываем цену, проектируем, оговариваем сроки и подписываем договор.

Пила

4. Изготовление

Изготавливаем конструкции согласно подписанному проекту.

доставка

5. Доставка и монтаж

Доставляем готовые конструкции и монтируем их в установленные сроки.

Акт

6. Акт Выполненных работ

Подписываем акт выполненных работ.

Замерщик окон

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Галерея наших работ

Вы можете ознакомиться с некоторыми готовыми проектами компании ООО “АЛЮБАЗА”. Работая с нами Вы получаете: индивидуальный подход, быстрое и качественное выполнение желаемых конструкций.

Рассчитайте стоимость остекления ответив на 5 вопросов

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4 шаг
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Отвечая на эти простые вопросы, Вы помогаете нам подобрать наилучший вариант алюминиевой профильной системы для вашего проекта.
Сергей Алексеевич
Инженер сметчик
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Инженер сметчик
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Инженер сметчик
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Инженер сметчик

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Партнеры

Профиль ALUTECH

ALUTECH-GROUP

Поставщик профиля

Группа компаний «АЛЮТЕХ» – лидер рынка роллетных систем, ведущий производитель алюминиевых профильных систем и секционных ворот в Восточной Европе.

ГУ БКС

Gretsch-Unitas

Поставщик фурнитуры​

Группа предприятий Gretsch-Unitas GmbH – один из крупнейших в мире производителей фурнитуры.

Фурнитура дорма

Dorma

Поставщик фурнитуры

Занимает первое место среди стран Европы по производству дверной техники вообще и фурнитуры для различных цельностеклянных конструкций в частности.

Профиль шуко

Schuco

Поставщик профиля

Является ведущим поставщиком высококачественных оконных, дверных и фасадных систем из алюминия, ПВХ и стали.

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